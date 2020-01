Theater : Bühnenbild des Lebens bauen

Zell (red) „Bühnenbild meines Lebens – Heimat in mir selber finden“ heißt der Workshop mit Coach und Bühnenbildner Steffen Mutschler. Das Leben ist ein Film oder ein Theaterstück. Immer wieder beobachten wir uns in alltäglichen oder außergewöhnlichen Situationen als Zuschauer unserer selbst.

In dem Kurs nehmen sich die Teilnehmer den kreativen Prozess und den Austausch in der Gruppe eine Standortbestimmung vor, geben gleichzeitig ihrer weiteren Zukunft eine Zielrichtung und finden dafür ein Bild. Unter Anleitung wird so ein eigenes Bühnenbildmodell gebaut. Der Workshop findet von Freitag, 27. März, bis Sonntag, 29. März, in der Jugendbildungsstätte Marienburg in Zell statt.