Bürgermeisterwahl : Aufruf: Leser fragen, Kandidaten antworten

Foto: TV

Traben-Trarbach Was Sie einen Bürgemeister schon immer fragen wollten, können Sie nun die beiden Kandidaten der VG Traben-Trarbach fragen.

Liebe Leserin, lieber Leser

am Sonntag, 6. März, wird der neue Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für die nächsten acht Jahre gewählt. Amtsinhaber Marcus Heintel (SPD) wird für eine weitere Wahlperiode antreten. Sein Herausforderer ist Jürgen Polka (CDU). 2014 wurde die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf aufgelöst und die zugehörenden Ortsgemeinden der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zugeordnet, so dass sich die Einwohnerzahl auf rund 18.000 Einwohner in 16 Gemeinden erhöht hat. Seitdem sind die vormals eigenständigen Verwaltungen zusammengewachsen, und es wurden mehrere Projekte entwickelt, Schulen ausgebaut, und die Fertigstellung des Hochmoselübergangs hat die Gemeinde besser an den Verkehr angeschlossen.

Welche Projekte soll der neue Bürgermeister Ihrer Meinung nach in welcher Form in den nächsten acht Jahren voranbringen? Welche Probleme gibt es in den 16 Gemeinden, die zur Verbandsgemeinde gehören?