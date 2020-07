„Corona Rebellen“ und „Antifa“ : Gehört Wittlich sonntags jetzt den Demonstranten?

Kritiker derCorona-Regeln, die nicht Corona-Rebellen genannt werden wollen, demonstrieren in Wittlich. Foto: Christoph Strouvelle

Wittlich/Trier Bürger, die mehr Freiheit in der Corona-Krise fordern, wollen jetzt wöchentlich bis 2023 in Wittlich auf die Straße gehen. Gegendemonstranten aus der linken Szenen wollen das verhindern. Was sagen die Wittlicher zu diesem lärmenden Spektakel?

Sie haben sich die Kreisstadt Wittlich und den Platz an der Lieser für ihren Protest auserkoren: Weil sie sich um „Friede, Freiheit und Gerechtigkeit“ sorgt und ihren Mitstreitern die Anti-Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht zu weit gehen, hat eine Bürgerin aus Altrich für die nächsten drei Jahre eine sonntägliche Kundgebung auf dem Platz an der Lieser in Wittlich angemeldet: Zu Marina Peil-Wendlings Gefährten zählen unter anderem die aus Hermeskeil stammende Kinderärztin Dorothea Thul, die sich in ihren Wortbeiträgen stets mit dem Coronavirus befasst, und der aus der AfD ausgeschlossene Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller aus Konz, der ebenfalls auf der Demo in Wittlich, zu der vergangenen Sonntag rund 20 Menschen gekommen waren, das Mikrofon ergriff. Ahnemüller wurde wegen mutmaßlicher Kontakte zu einem Rechtsextremen, die er bestreitet, aus seiner Partei ausgeschlossen (wir berichteten). In Wittlich warb er vergangenen Sonntag für eine Fahrt nach Berlin: Am 1. August wollen in der Hauptstadt verschiedene Gruppierungen unter dem Motto „Das Ende der Pandemie – der Tag der Freiheit“ gegen Corona-Einschränkungen demonstrieren. Mit den Corona-Rebellen, darauf besteht Peil-Wendling, habe ihre Versammlung mit dem Titel „Friede Freiheit Gerechtigkeit“ aber wirklich rein gar nichts zu tun. Das sei auch nicht ihr Thema – dessen ungeachtet der Großteil der Redner auf ihrer Veranstaltung die Einschränkungen der Corona-Krise aufs Korn genommen haben.

Nur wenige Meter entfernt versammelten sich etwa 60 Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum, die Antifa- und Refugees-welcome-Flaggen schwenkten und die Veranstaltung von Peil-Wendling lautstark störten. Die Gegendemo war unter dem Motto „Solidarität statt rechter Hetze – Gegen Verschwörungstheorien“ angemeldet worden. Da die Teilnehmer der Gegendemo nicht den per Auflage zugewiesenen Versammlungsbereich auf der anderen Seite des Lieserufers einnahmen und direkt neben der Versammlung von Peil-Wendling Stellung bezogen, wurde der Versammlungsleiter der Gegendemo von der Kreisordnungsbehörde auf die „Unzulässigkeit dieser Handlung“ hingewiesen.

In der Folge löste dieser die Gegendemo auf, was den Großteil der Versammlungsteilnehmer jedoch nicht davon abhielt, dort zu bleiben und die Kundgebung der anderen Gruppe, Corona-Rebellen wollen sie ja nicht genannt werden, weiter lautstark zu stören.

Denn für die Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum sind die Teilnehmer der Versammlung „Friede Freiheit Gerechtigkeit“ nichts anderes als „faschistische“, „rassistische“, „antisemitische“, „geschichtsrevisionistische“ „Rechtsextreme“. Wird da ein Vokabular sprachlicher Superlative inflationär eingesetzt oder sind Peil-Wendling, Thul, Ahnemüller & Co. tatsächlich ein Fall für den Verfassungsschutz? Auf der jüngsten Versammlung in Wittlich jammerten und dozierten sie monothematisch über Corona-Verodnungen und die Informationspolitik der Regierung, von der sie sich wie Corona-Rebellen indoktriniert und hinters Licht geführt fühlen. Aber Äußerungen, die sich offen gegen die demokratische Ordnung, das Grundgesetz und Menschrechte richten, und die somit als „faschistisch“, „rassistisch“, „antisemitisch“, „geschichtsrevisionistisch“ oder „rechtsextrem“ zu bezeichnen wären, waren auf der Versammlung in Wittlich in keinem Satz zu vernehmen. Gegen geltendes Recht in Form der Auflagen der Kreisordnungsbehörde verstießen hingegen nur die Teilnehmer der Gegendemo, indem sie die von der Verwaltung aufgezeigten Abstände missachteten und die Kundgebung von Peil-Wendling niederbrüllten, was letztlich zur Auflösung der Gegendemo führte.

Die Wittlicher Doch was halten die Wittlicher von diesem lautstarken Spektakel, über dessen geistigen Gehalt sich trefflich streiten lässt, welches aber dennoch bis zum Jahr 2023 nun jeden Sonntag auf dem Platz an der Lieser über die Bühne gehen soll? Ist das auszuhalten?

Der TV hat sich in der Stadt umgehört: „Die Demonstranten der Antifa waren echt unangenehm mit ihrer aggressiven Musik. Allein schon diese aggressiven schwarzen Masken und Kleidungen der Gegendemonstranten. Die Demonstranten selber haben leise gesprochen und keinen groß gestört. Ich hab selbst gesehen, wie Anhänger der Antifa bei denen den Stecker gezogen haben. Also friedlich sieht anders aus“, sagt ein Wittlicher, der anonym bleiben möchte.

Der Inhaber eines Cafés nahe des Veranstaltungsortes am Platz an der Lieser sagt: „Die haben sich alle lächerlich gemacht. Vor allem die schwarz Vermummten von den Linken machen den Kindern doch Angst. Das ist ja jetzt bis 2023 jeden Sonntag angekündigt. Da freuen wir uns total! Das ist geschäftsschädigend. Wir haben uns auch schon selber bei der Kreisverwaltung beschwert. Es muss doch nicht immer hier unten auf dem Platz an der Lieser sein. Man hatte bei der lauten Musik der Antifa das Gefühl, dass es gleich eskaliert. Die Gäste fühlten sich belästigt, manche waren auch eher amüsiert. Uns graut es davor, wenn das jetzt wirklich jeden Sonntag sein soll.“

Irmgard Geisbüsch, die kein Problem damit hat, ihren Namen in der Zeitung zu lesen, sagt: „So lange es im Rahmen bleibt, ist das in Ordnung. Über das Thema zu reden und zu diskutieren, gehört dazu. Aber das bis 2023 zu machen ist Quatsch. Solche Demos kann man nicht ewig durchziehen. Man weiß ja nicht, was noch so passiert.“ Eine andere Teilnehmerin der TV-Umfrage sagt: „Ich finde es sehr erstaunlich, dass die Leute gegen die Corona-Maßnahmen schimpfen. Das sind am Ende die, die am lautesten brüllen und ein Bett im Krankenhaus haben wollen. Genau die wollen dann eine Sonderbehandlung.“

Eine andere Frau, die der TV in der Wittlicher Innenstadt auf die Demo der Corona-Regeln-Kritiker angesprochen hat, sagt: „Man sollte vorsichtig sein, um eine zweite Welle zu vermeiden. Viele sind jetzt zu euphorisch und zu leichtsinnig. Ich bin selber Krankenschwester und sowieso schon an das ständige Tragen einer Maske gewohnt.“

Karola Rietz aus Wittlich hält von der Einstellung der Demonstranten wenig: „Ich finde das nicht gut. Es ist doch sinnvoll, dass man eine Maske trägt. Die Krankheit wird immer noch verbreitet, vor allem wenn man inmitten einer Menschenmasse steht.“

Unter den Wittlichern finden sich demnach kaum Sympathisanten für die beiden Gruppierungen, die sich vergangenen Sonntag und möglicherweise nun viele weitere Sonntage im Herzen der Säubrennerstadt versammeln möchten, um ihre Ideologien zu Markte zu tragen. Aber was sagt die Stadtverwaltung zu den lautstarken Demonstrationen, die nun quasi bis 2023 jeden Sonntag im Herzen der Stadt über die Bühne gehen sollen?

Die Stadt „Nach höchster deutscher Rechtsprechung steht allen Bürgern das verfassungsmäßig geschützte Recht zu, ihre Meinung lautstark, kreativ und durchaus provozierend in der Öffentlichkeit zu äußern. Dies gilt auch für Meinungen, die in der Mehrheit der Gesellschaft nicht geteilt oder gar auf Ablehnung stoßen, also für andersdenkende Minderheiten“, erklärt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Jede und jeder hat das Grundrecht und die Freiheit, sich mit anderen gemeinsam friedlich zu versammeln und seine Meinung öffentlich kund zu tun.

Sofern Versammlungen, Kundgebungen oder Proteste im öffentlichen Verkehrsraum friedlich verliefen und den Auflagen der zuständigen Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, nicht zuwider liefen, gebe es keinerlei Gründe für die Verwaltung einzugreifen.

Corona demo antifa Foto: TV/Christoph Strouvelle