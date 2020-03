Wittlich/Trier Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Landkreis Bernkastel-Wittlich hält sich an die amtlichen Vorgaben. Das bestätigen Polizei und Kreisverwaltung.

Corona-Partys Um diese Regeln zu überwachen und gegebenenfalls zu sanktionieren, sind in erster Linie die lokalen Behörden, wie etwa die Ordnungsämter in der Pflicht. Eine Zuständigkeit der Polizei ergibt sich nur für Zeiten, in denen die Ordnungsbehörden nicht verfügbar sind, also zur Nachtzeit oder im Rahmen von Amtshilfe für die Ordnungsbehörden. Dennoch fährt die Polizei verstärkt Streife, wie Karl-Peter Jochem vom Polizeipräsidium Trier mitteilt. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich musste sie bislang nur ein einziges Mal einschreiten, erklärt Jochem. Am Mittwochabend hatten sich vier Personen auf dem Friedhofsvorplatz in der Burgstraße in Wittlich versammelt und Alkohol getrunken. Eine Streife habe diese Versammlung dann aufgelöst. Zuvor mussten bis Mitte vergangener Woche mehrere Zusammenkünfte junger Menschen („Corona-Partys“) von Mitarbeitern des Ordnungsamts aufgelöst werden, teilt die Kreisverwaltung mit. Durch die am 23. März erlassene dritte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz, nach welcher der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt ist, bestehe aber kein Aufklärungsbedarf mehr. Seitdem habe es sonst keine weiteren Beanstandungen mehr gegeben.