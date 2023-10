Was passiert bei Hochwasser oder wenn es brennt? Bürger aus Wittlich-Wengerohr informieren sich über geplantes Batteriespeicherwerk

Eines der größten Batteriespeicherwerke Europas könnte in Wittlich-Wengerohr entstehen. Der Ortsbeirat hat dem bereits im Grundsatz zugestimmt, der Stadtrat wird Mitte des Monats darüber entscheiden. In einer Bürgerversammlung konnten sich Interessierte nun individuell informieren. An verschiedenen Thementischen wurden sie von Experten zu den Themen Technik, Funktionsweise der Speicher, Planung und Bau sowie Umwelt und Naturschutz erwartet.