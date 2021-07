Landesgartenschau : Ideen für die Landesgartenschau: Von Wassertaxen bis zu Partys im Bunker

Befördern künftig Wassertaxen auf der Mosel Passagiere von einem Ort zum anderen? So lautet zumindest ein Vorschlag von Bürgern im Rahmen der Bewerbung für die Landesgartenschau. Das Foto zeigt ein Wassertaxi an einer Anlegestelle zwischen Berlin und Potsdam. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Settnik

Bernkastel-Kues/Traben-Trarbach In vier Videokonferenzen können sich Bürger online bei der Bewerbung für die Landesgartenschau einbringen. Dabei kommen sehr interessante Vorschläge heraus.

Von Christina Bents

Es ist nicht viel Zeit für die Bewerbung zur Landesgartenschau 2026. Im April wurde der Beschluss in den Verbandsgemeinden und Städte Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach gefasst, am 15. Oktober müssen die Unterlagen eingereicht werden. Fünf Mitbewerber gibt es um das Projekt. Zum ersten Mal können kleine und mittlere Städte mitmachen. Sie können Kooperationen miteinander eingehen, so wie es jetzt an der Mittelmosel zwischen den Verbandsgemeinden passiert.

Den Verantwortlichen ist es wichtig, die Bürger an den Planungen zu beteiligen. Wegen der Corona-Pandemie hat man sich dazu entschieden, in vier Online-Konferenzen zu arbeiten. Wer mitmachen wollte, konnte sich ganz einfach anmelden. Auf der Internetseite der Landesgartenschau Mittelmosel 2026 stehen die vier Themenbereiche mit Wochentag, Datum, Thema, Zeitangabe und einem Hinweis zu einem „Abschluss Online-Get-Together“. Gleich darunter ein Feld, das man zur Anmeldung anwählen kann. Nach Angabe der Kontaktdaten bekommt man eine Anmeldebestätigung und einige Zeit später, aber früh genug vor dem Termin, den Link zur Konferenz. Bei der Veranstaltung zum Thema Tourismus wurden die Kernbereiche Mont Royal und das Kueser Plateau genannt und mögliche flankierende Maßnahmen wie die Ufergestaltung in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach, Flächenentwicklung an der Wolfer Goldgrube, Wasser und Radwege-Konzepte. „Durch die Landesgartenschau gibt es Förderprogramme und Sonderförderungen, die das möglich machen“, so Wolfgang Port, Stadtbürgermeister Bernkastel-Kues. Nach vier kurzen Impulsreferaten war unter anderem der Tourismus als Wirtschaftsmotor Thema. Albrecht Ehses von der IHK Trier legte Zahlen vor, die das eindrucksvoll unterstreichen. 7,22 Millionen Menschen übernachten in Beherbergungsbetrieben inklusive Camping und Privatvermieter.

Die meisten Touristen kommen aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien und England. In der Region sind zwischen 5000 und 5500 Arbeitsplätze mit dem Tourismus verbunden. Gesprochen wurde auch über die touristischen Zielgruppen wie Kurz-Urlauber, Wiederkehrer, aktive Naturgenießer, vielseitig Aktive und Kleinstadt-Genießer.

Dann ging es in die Arbeitsgruppen. Per Zufallsprinzip wurden die Teilnehmer in eine der vier Gruppen eingeteilt, in denen auch Experten waren. An der Arbeitsgruppe „Genuss“ nahmen sieben Menschen teil, darunter Simone Röhr, Geschäftsführerin der Regionalinitiative „Faszination Mosel“, und Christoph Heckel, BGH-Planungsbüro. In 45 Minuten konnten alle Ideen auf ein virtuelles Flipchart geschrieben werden. Dabei kam einiges zusammen.Und der Platz hat kaum ausgereicht. Es ging um Wingertshäuschen, die man in Wert setzen könnte, über Wassertaxen, die von einem Moselort zum nächsten fahren, oder „Genuss ohne Reue“, bei dem Gesundheitsaspekte miteinfließen könnten. Weinautomaten wurden angesprochen, Genuss an ungewöhnlichen Orten wie dem Cyberbunker in Traben-Trarbach. „Im Cyberbunker könnte vieles für verschiedene Generationen stattfinden, vom Schlager bis zur Techno-Party“, sagte beispielsweise Katharina Horvath.