später lesen Kirche Bürger lesen aus der Bibel Teilen

Twittern

Teilen



(red) Im Rahmen der Eifel-Kulturtage lesen Bürger sonntags ab 18 Uhr ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten und Neuen Testament in der Wallfahrtskirche in Klausen vor. Am Sonntag, 24. März, liest der Politiker Patrick Schnieder, die Geschichte Salomos (1 Kön 1-11).