Morbach : Bürger sollen mehr mitreden können

Morbach In der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Morbach am Mittwoch, 20. November, werden die Ratsmitglieder verpflichtet. Es geht zudem um die Einrichtungen von W-Lan-Hotspots für gemeindliche Veranstaltungsorte, um den Bau eines Parkplatzes im Bereich Gerberweg und um die Einbeziehung der Bürger in die Haushaltsplanung.

