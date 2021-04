Pandemie : Auf das Alter kommt es an: Anderer Impfstoff allein für Bürger unter 60 Jahre

Wittlich Bürger über 60 Jahre werden weiterhin mit AstraZeneca geimpft. In Wittlich wurde am Ostermontag erstmals wieder dieser Wirkstoff verabreicht.

Impfungen von Personen ab 60 Jahren bleiben gemäß den Empfehlungen der Stiko davon unberührt. Dass die Stiko eine eingeschränkte Nutzung des Impfstoffs in der Gruppe unter 60 Jahren empfiehlt, heißt im Umkehrschluss eben auch, so das Landesgesundheitsministerium, dass er in der Gruppe ab 60 Jahren uneingeschränkt genutzt werden könne.

Nach dem bundesweiten Impfstopp für AstraZeneca vom 15. März wurde am Ostermontag im Wittlicher Impfzentrum erstmals wieder der Wirkstoff dieses Herstellers gespritzt: Rund 400 Impftermine waren für Montag vereinbart. Doch rund zehn Prozent der Bürger, also 40 Personen, hätten von ihrem Stornierungsrecht Gebrauch gemacht und seien „vermutlich aufgrund des Impfstoffes“ nicht zum Termin erschienen, so die Kreisverwaltung. Diese Ausfallquote, so die Verwaltung, sei jedoch nicht als sonderlich hoch zu betrachten. An den restlichen Tagen dieser Woche werde mit rund 380 Impfungen pro Tag dagegen nur noch der Wirkstoff von Biontech/Pfizer verabreicht.