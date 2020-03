Corona : Kontaktverbot schränkt Seniorenbusse in Bernkastel-Wittlich ein

Mit dem Seniorenbus sind auch Menschen mobil, die nicht mehr Auto fahren können. Das Bild zeigt den Bus, der in der VG Bernkastel-Kues und in der EG Morbach unterwegs ist. . Foto: TV/Christoph Strouvelle

Bernkastel-Wittlich Während der vergangenen Jahre ist das Angebot an Bürger- und Seniorenbussen immer mehr erweitert worden. Derzeit müssen die Senioren auf dieses Angebot verzichten.

In vielen Gemeinden gibt es ihn mit unterschiedlichen Konzepten: den Bürgerbus. Ob als Seniorenbus oder Ehrenmobil – das Angebot, die älteren Bürger zum Arzt oder Supermarkt zu fahren wurde dankend angenommen. Auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich wurden verschiedene Modelle angeboten. Doch wie funktioniert so etwas nach den Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie überhaupt noch?

Traben-Trarbach/Reil/Bausendorf Auch in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach fährt der Seniorenbus vorerst nicht mehr. Allerdings haben sich genügend Menschen in Initiativen zusammengetan, um die älteren Bürger bei den Einkäufen zu unterstützen.

So beispielsweise auch in Reil: Das Ehrenmobil Reil unterstützt normalerweise Menschen, die Hilfe benötigen, bei Fahrten jeglicher Art. Derzeit haben sie sich aber an die VG Traben-Trarbach angepasst und den Betrieb erstmal eingestellt. In Reil gebe es aber auch einen Tante-Emma-Laden, der momentan anbietet, den Menschen die Ware nach Hause zu bringen, erzählt Rafael Koch, der für das Ehrenmobil zuständig ist. Ihm sei aber auch aufgefallen, dass die Senioren in letzter Zeit die Öffentlichkeit gemieden und so gar nicht mehr das Ehrenmobil gebraucht hätten.