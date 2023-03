Aktionswoche Sie gilt als Herz des Dorfes: Warum die Wolfer jetzt um ihre Schaffnei kämpfen

Leicht wird das allerdings nicht. Der Sanierungsstau ist groß – einer der Hauptgründe, warum die Kirche die Schaffnei abstoßen will. „Bis zum Jahr 2032 müssen all unsere Gebäude klimaneutral sein“, erklärt Henrich eine Entscheidung der Landeskirche. Für Wolf würde das eine enorm hohe Geldsumme bedeuten, „die all unsere Möglichkeiten übersteigt“.