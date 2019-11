Verkehr : Bürgerfest an der Hochmoselbrücke: Tausende Besucher werden erwartet

Foto: Holger Teusch

Ürzig/Zeltingen-Rachtig Nach achtjähriger Bauzeit ist es am Donnerstag, 21. November, so weit: Die Hochmoselbrücke wird offiziell für den Verkehr freigegeben. Doch zuvor gibt es am Samstag, 16. November, einen besonderen Tag: Von 10 bis 16 Uhr wird das „Bürgerfest auf der Hochmoselbrücke“ gefeiert.

Fußgänger und Radfahrer dürfen in 160 Meter Höhe völlig autofrei auf der Brücke spazierengehen und fahren. Mit wie vielen Besuchern rechnen die Veranstalter? „Mit Tausenden“, sagt Bianca Waters, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitarbeit bei der Stadt Bernkastel-Kues und Ortsbürgermeisterin der Anliegergemeinde Zeltingen-Rachtig. Zudem sind die Gemeinden Ürzig, Graach, Lösnich und Erden mit von der Partie. Die Veranstalter können auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen, was die Besucherzahlen angeht. „Aber wir haben sehr viele Anfragen bekommen“, sagt Waters.