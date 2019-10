Hochmoselübergang : Bürgerfest auf der Brücke: Suppe in 160 Meter Höhe

Zeltingen-Rachtig Nach achtjähriger Bauzeit liegt die Fertigstellung der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig in den Endzügen. Am 21. November wird sie offiziell für den Verkehr freigegeben. Doch bevor Tausende von Autos und Lastwagen die Verbindung zwischen Eifel und Hunsrück nutzen, dürfen am Samstag, 16. November zwischen 10 und 16 Uhr beim „Bürgerfest auf der Hochmoselbrücke“ Fußgänger über die 1,7 Kilometerlange Brücke flanieren und Fahrradfahrer dürfen sie befahren.

Mitarbeiter des Landesbetriebes Mobilität, die den Straßenausbau B 50 neu federführend begleitet haben, werden ebenfalls mit auf der Brücke sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Die umliegenden „Brückengemeinden“ Ürzig, Lösnich, Erden, Zeltingen-Rachtig, Graach und Bernkastel-Kues bieten den Besuchern ausgewählte Moselweine und Glühwein an. Der Malteser Hilfsdienst ist ebenfalls mit vor Ort und wird aus der Gulaschkanone eine Kartoffelsuppe servieren.

Neben dem Malteser Hilfsdienst wird auch die Freiwillige Feuerwehr Zeltingen-Rachtig mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen mit dabei sein. Zusätzlich bietet der „Brückenfotograf“ Michael Conrad seine Dokumentation über den Bau der Brücke an, die er in einem Fotobuch zusammengestellt hat. Die Gemeinden werden sich außerdem in einem gemeinsamen Flyer vorstellen.

Die Veranstaltung kann mit dem Fahrzeug ausschließlich über den Kreisel Lösnich (neben der Moselbrücke) angefahren werden. Der dreispurige Zubringer bietet auf der nach oben führenden rechten Straßenseite ausreichend Parkmöglichkeiten. Die Zufahrt von Platten oder Longkamp aus ist nicht möglich.