Vortrag : Bürgerforum des Nationalparks

Hilscheid (red) Das Bürgerforum des Nationalparks Hunsrück-Hochwald am Nationalparktor Erbeskopf findet am Samstag, 19. Oktober, von 11 bis 16 Uhr im Hunsrückhaus statt. In einem neuen Format werden eine Vielzahl an Informationen und Aktionen rund um die Themen Nationalpark und Klimaschutz angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Informationen zum Nationalparkplan bieten den Bürgern Einblicke in die aktuelle Arbeit und Planungen für die nächsten Jahre. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Anregungen zu geben. Die Gelegenheit zum Austausch mit vielen Partnern des Nationalparks und des Zenapa-Projektes sowie weiteren Akteuren der Nationalpark-Region runden mit einem Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene das Bürgerforum ab. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.