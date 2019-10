Natur : Bürgerforum zum Nationalpark

Hilscheid Das Bürgerforum Nationalpark Hunsrück-Hochwald findet in diesem Jahr am 19.Oktober von 11 bis 16 Uhr am Nationalparktor Erbeskopf im Hunsrückhaus statt. In einem neuen Format werden eine Vielzahl an Informationen und Aktionen rund um die Themen Nationalpark und Klimaschutz angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken