Infrastruktur : Bürgerhaus in Traben-Tarbacher Stadtteil steht vor der Sanierung

Traben-Trarbach Brandschutzarbeiten sollen ab Mitte kommenden Jahres für mehr Sicherheit im Kautenbacher Bürgerhaus sorgen. Außerdem wird die untere Etage barrierefrei ausgebaut.

Stadtbürgermeister Patrice Langer sagt kurz, eine barrierefreie Umgestaltung sei finanziell nicht darstellbar, die Sanierungskosten sinken daher von 460 000 auf 397 000 Euro. Gefördert werden die anstehenden Arbeiten mit 60 Prozent. Auch die drei Sätze, die in der Sitzungsvorlage stehen, geben für den Außenstehenden nicht viel her. „Im Rahmen des Antragsverfahrens wurde festgestellt, dass der im Zuge der barrierefreien Erschließung geplante Treppenlift, im Falle der gegebenen Nutzung des Gebäudes, nicht in einem notwendigen Treppenraum zulässig ist“, steht dort in bestem Verwaltungsdeutsch. Was das bedeuten soll, wird nicht erläutert.