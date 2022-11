Bestattung : Kein Blumenschmuck im Gedenkmonat

Morbach Auf Baumgrabfeldern der Morbacher Friedhöfe dürfen kein Gesteck und keine Kerze stehen. Was einigen Angehörigen offenbar nicht bewusst ist.

Was ist passiert? Die Schwiegermutter der Rapperatherin ist auf einem Baumgrabfeld beigesetzt, auf dem üblicherweise kein Grabschmuck erlaubt ist. Und trotzdem hat sie für Allerheiligen eine Kerze und ein kleines Gesteck dort abgelegt. In der Erwartung, dass beides dort einige Zeit stehen bleiben kann. Denn mit dem Volkstrauertag und dem Totensonntag folgten im November weitere Tage zu Ehren Verstorbener. Am 6. November, dem Tag der Gräbersegnung auf dem Rapperather Friedhof, sei noch alles da gewesen. Am 13. November, dem Volkstrauertag, dann nicht mehr: Die Mitarbeiter des Morbacher Bauhofs hatten den Grabschmuck entfernt. Zwar gemäß der geltenden Satzung, doch für Baumgart ist dies nicht hinnehmbar. „Ich will erreichen, dass die Satzung geändert wird.“ Es sollte akzeptiert werden, dass man Grabschmuck auf Baumgrabfeldern erst nach Totensonntag abräumt und bis dahin stehen lässt. So lange, wie die Totengedenktage im November andauern, soll nach ihren Vorstellungen auch Grabschmuck erlaubt sein. Zumal in diesen Tagen auch niemand mit dem Rasenmäher über die Grabfelder fahren müsse. Es sei unmöglich, dass während der Totentage Sträuße und sonstiger Grabschmuck weggeräumt werden.