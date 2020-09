Fünf sind geplant, bis zu 20 könnten es werden : Wie viele Windräder kommen an Morbachs Grenze hinzu?

Wie viele Windräder kommen an Morbachs Grenze hinzu?

Morbach/Hochscheid/Hottenbach Wie viele Windräder drehen sich künftig im Idarwald auf den Gemarkungen der Ortsgemeinden Hellertshausen und Hottenbach unweit der Grenze zum Morbacher Ortsbezirk Hinzerath? Bisher sind dort fünf Anlagen vorgesehen, die sich im Genehmigungsverfahren befinden.

Doch wird 2021 in Rheinland-Pfalz neu gewählt. Und dann könnte dieser Koalitionsbeschluss gekippt und die Regelung von 2013 wieder eingeführt werden. Damals galt, dass Windanlagen im Rahmen einer Einzelfallentscheidung auch in der Kernzone genehmigt werden können, wenn an dieser Stelle Vorbelastungen vorliegen.