Zu groß, zu teuer, zu laut Bürgerinitiative wettert gegen Pläne für Neubaugebiet in Landscheid

Landscheid · Landscheid braucht neue Baugrundstücke. Nun hat sich eine Bürgerinitiative gegen das geplante Neubaugebiet „Maarflur“ formiert. Was Bürger an den Plänen stört und was Kommunalpolitiker sowie Investor zur Kritik sagen.

14.05.2024 , 12:41 Uhr

heute acker, morgen Wohngebiet? Die Gemeinde Landscheid plant das Neubaugebiet „Maarflur“. Foto/TV-Archiv: Christina Bents Foto: Christina Bents

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich