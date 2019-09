Infostand : Bürgerinitiative spricht über Wittlicher Freibad

Wittlich Wie der Sprecher der Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibades in Wittlich, Jörg Krames, mitteilte, informieren am Samstag, 14. September, Mitglieder Initiative an einem Infostand in der Wittlicher Innenstadt über die in der Kritik stehenden Baumaßnahmen.

