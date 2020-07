Kostenpflichtiger Inhalt: Vitelliusbad : Bürgerinitiative sammelt Unterschrift zum Erhalt des Wittlicher Freibades

Nur noch drei statt acht 50-Meter-Bahnen: Der Wittlicher Stadtrat hat sich bei der Sanierung des Vitelliusbades im Außenbereich für die kleinere Lösung entschieden. Foto: TV/Petra Willems

Wittlich Ab Montag sollen in Wittlich Unterschriften gesammelt werden, um das Freibad in voller Größe zu erhalten. Die Freibadfreunde streben ein Bürgerbegehren und letztlich einen Bürgerentscheid an, um die Entscheidung des Stadtrates zu kippen.