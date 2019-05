Verwaltung : In den Ruhestand verabschiedet

Wittlich (red) Bürgermeister Dennis Junk (rechts) von der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat gleich zwei langjährige Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Marlene Krischel (Mitte) begann am 1. Juli 1974 ihre berufliche Laufbahn in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, bei der sie innerhalb der Schul- und Sozialabteilung für die Grundsicherung zuständig gewesen ist. Herbert Billen (links) arbeitete während seiner 47-jährigen Dienstzeit in der Zentralabteilung schwerpunktmäßig in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Wahlrecht. Bürgermeister Junk dankte den beiden für ihr Engagement zum Wohle der Verbandsgemeinde sowie ihrer Bürger und wünschte für den Ruhestand alles Gute. Foto: Carina Alt-Linden