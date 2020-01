Politik : Wo geht’s lang für Wittlich-Land?

Salmtal/Manderscheid Bürgermeister Dennis Junk erklärt im Trierischen Volksfreund, welche Herausforderungen die Kommune im neuen Jahr zu bewältigen hat.

Welche Herausforderungen stehen den Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich im neuen Jahr bevor? Der Trierische Volksfreund hat Bürgermeister Dennis Junk, Verwaltungschef der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, gefragt, was auf die Verbandsgemeinde seiner Meinung nach im Jahr 2020 zukommt und welche Themen die Menschen in der Verbandsgemeinde bewegen werden.

Wie lauten die wichtigsten Projekte und Investitionen, die im Jahr 2020 in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land anstehen ?

Junk: „Wir werden den neuen Radweg von Klausen nach Himmerod umsetzen, die Planungen für zwei neue Feuerwehrgerätehäuser in Manderscheid und Großlittgen angehen, unser Schwimmbad in Manderscheid mit Solarthermie energieautark umrüsten, einige Schulsanierungen durchführen und unsere neue App in den Betrieb bringen.“