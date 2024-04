Kommunalwahl: Frist abgelaufen Sie kandidieren als Stadtbürgermeister in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach

Hier sind’s drei, dort nur einer: Mit dem Ende der Bewerbungsfrist für die Kommunalwahl am Montagabend steht nun auch fest, wer an der Mosel definitiv ins Rennen um das Amt der ehrenamtlichen Stadtbürgermeister geht. In Bernkastel-Kues tritt Karin Faß als parteilose Bewerberin mit Unterstützung der SPD gegen Roman Bastgen (parteilos, unterstützt von der CDU) und Eric Achtermann von der FDP an. Sie alle wollen die Nachfolge von Wolfgang Port antreten, der nicht mehr kandidiert.