Kommunalwahl 2019 : TV-Forum zur Bürgermeisterwahl in Kröv - Schönere Weinberge und eine Streitmacht

Kröv Vier Kandidaten wollen in Kröv Bürgermeister werden — beim TV-Forum stehen sie Rede und Antwort. Rund 400 Kröver besuchen die Veranstaltung mit TV-Redakteur Winfried Simon.

Die Weinbrunnenhalle ist am Dienstagabend schon fast überfüllt - viele Besucher finden keinen Sitzplatz mehr und müssen sich mit Stehplätzen zufrieden geben. Rund 400 der insgesamt 2200 Einwohner zählenden Gemeinde an der Mosel besuchen das Forum zu Ortsbürgermeisterwahl, zu dem der Trierische Volksfreund geladen hat. Während in manchen Orten händeringend nach einem Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters gesucht wird, haben sich in Kröv nämlich gleich vier Interessierte gefunden, die das Ehrenamt übernehmen und sich den Fragen von TV-Redakteur Winfried Simon und des Publikums stellen wollen.

In der anschließenden Publikumsrunde wird deutlich, dass es in Kröv einen Mangel an Grundstücken gibt. Lutz Wagner fragt: „Ich bin seit zehn Jahren in Kröv, kann aber nicht richtig sesshaft werden, weil es kein Bauland gibt.“ Darauf antwortet Martini, dass es tatsächlich in Kröv 70 Grundstücke gebe, die im Eigentum, aber nicht bebaut sind. Mit diesen Eigentümern müsse man in Zukunft reden. Löwen setzt nach und fordert: „Wenn die Leute dort nicht bauen wollen, dann müssen diese Grundstücke aus dem Flächennutzungsplan raus!“ Schließlich könne erst dann wieder ein weiteres Neubaugebiet beantragt werden.

Jürgen Fischer, selbst Gastronom, wollte die Kritik an den Gastwirten nicht hinnehmen: „Wenn die Steuern steigen, wird das Problem der Gastronomen noch größer. Wenn aus dem Ort selbst keiner mehr in die Wirtschaft geht, dann braucht man sich nicht zu wundern.“