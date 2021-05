Ehrenamt : Bürgermeister Marcus Heintel überreicht Jubiläums-Ehrenamtskarte

Traben-Trarbach/Enkirch/Reil (red) Bürgermeister Marcus Heintel hat Sandra Clauß-Kettermann aus Enkirch (Foto links) und Rafael Koch (Foto rechts) aus Reil persönlich die „Jubiläums-Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz“ überbracht und dankte beiden für ihr Engagement.

Üblicherweise geschieht dies in einem feierlichen Rahmen im Rathaus der Verbandsgemeinde, dies ist jedoch wegen der „Corona-Auflagen“ derzeit nicht möglich. Sandra Clauß-Kettermann ist seit 25 Jahren im Deutschen Roten Kreuz, insbesondere im Ortsverband Traben-Trarbach-Eifel-Mosel-Hunsrück, aktiv. Rafael Koch ist seit rund 25 Jahren nicht nur Seniorenbeauftragter der Ortsgemeinde Reil, sondern engagiert sich schon lange im sportlichen Bereich, unter anderem als Schiedsrichter beim TuS Reil sowie als Leiter der Sport-AG an der Grundschule Reil. Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach bietet mit ihrer Teilnahme am Netzwerk Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz viele Vorteile für ehrenamtlich Aktive in ganz Rheinland-Pfalz. Fotos: Marcus Heintel