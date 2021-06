Kultur : Bürgermeister hisst Regenbogenfahne für Gleichberechtigung und Toleranz

Bernkastel-Kues (red) Der Monat Juni ist der „Pride Month“, in dem die LGBTQI-Community im Vordergrund steht. Es geht um sexuelle Orientierung wie lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. In vielen Städten wird die Regenbogenfahne gehisst und sie soll ein Zeichen setzen für Gleichberechtigung, Toleranz und Akzeptanz.

„Auch die Stadt Bernkastel-Kues möchte sich durch das Hissen der Fahne solidarisch erklären. Es kommen so viele Menschen der unterschiedlichsten Art zu uns und wir sind froh um diese Vielfalt, die auch das Leben und Wirken dieser Stadt ausmacht“, so der Stadtbürgermeister Wolfgang Port zur „Happy Pride Season“. In der Stadt soll die Regenbogenfahne in den kommenden Wochen am Gestade wehen.