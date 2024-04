Kandidaten stellen sich vor Bürgermeisterwahl in Bernkastel-Kues: Der Volksfreund lädt zum Forum ein

Roman Bastgen ist vielen als „Macher“ des Pferdefests, eines inklusiven Musik- und Kunstfestivals bekannt, das alljährlich an der Mosel stattfindet. Bastgen tritt als parteiloser Kandidat für die CDU an. Der 39-Jährige ist damit der jüngste Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Der IT-Experte ist bei einer Start-up-Firma in Wittlich tätig, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Als langjähriger Vorsitzender des Vereins für Kunst, Kultur und Inklusion hat er schon Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen und im Management gesammelt. Der Jurist ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Bernkasteler Stadtteil Andel.