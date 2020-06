Thalfang Fünf Kandidaten haben sich bisher um das Amt des Thalfanger Rathaus-Chefs beworben. Doch unter wie viel Bewerbern sich die rund 6000 Wahlberechtigten bei der Urwahl tatsächlich zu entscheiden haben, ist derzeit noch ungewiss.

Denn es können im September noch weitere Frauen und Männer auf dem Stimmzettel stehen. Die Frist für die Einreichung weiterer Vorschläge endet am Montag, 20. Juli, 18 Uhr. Bis dahin können Parteien noch weitere Kandidaten nominieren. Oder Bewerber, die vorher fleißig Unterstützungsunterschriften gesammelt haben, können sich bis dahin noch selbst in Spiel bringen. 50 Unterstützungsunterschriften sind dafür notwendig.

Was für eine Person ist gefragt? Das geht aus einer Stellenausschreibung hervor, die im Februar in verschiedenen Medien veröffentlicht wurde. Dort heißt es: „Gesucht wird eine innovative, verantwortungsbewusste und entscheidungsfreudige Persönlichkeit, die befähigt ist, mit den Entscheidungsgremien der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden konstruktiv und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, den Kontakt zu den Bürgerinnen/Bürgern und zur heimischen Wirtschaft zu pflegen, die Verwaltung unter den Anforderungen an ein modernes Dienstleistungsunternehmen wirtschaftlich und bürgernah zu führen.“

Die Person kann männlich, weiblich oder divers sein, allerdings muss sie unter anderem die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen Mitgliedsstaates der EU sowie einen Wohnsitz in der Bundesrepublik haben und am Tag der Wahl das 23. Lebensjahr vollendet sowie das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. So ist es in der Stellenausschreibung zu lesen. Gewählt wird wegen der laufenden Gebietsreform für einen Zeitraum von fünf Jahren.