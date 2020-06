Personalie : Bürgermeisterwahl Thalfang: Termin wird neu festgesetzt

Thalfang Die Bürgermeisterwahl in Thalfang muss als Neuwahl mit einem neuen Wahlverfahren einschließlich neuen Fristen für die Einreichung und Zulassung der Wahlvorschläge erfolgen.

Das sagt Mike Winter von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und beruft sich auf ein Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) Trier. Vorhandene Wahlvorschläge können beibehalten werden, sagt er. Die Kommunalaufsicht habe daher die VG Thalfang am Erbeskopf gebeten, in der Sitzung des VG-Rates am Mittwoch, 3. Juni, auch über den Vorschlag eines neuen Wahltermins zu entscheiden.

Laut Aussage des Landtagsabgeordeten Alex Licht hat sich auch der Landtag in erster Lesung mit der Wahl befasst und berät in Ausschüssen über weitere Regelungen zum Wahlverfahren. Die Sitzung des VG-Rats findet statt um 18 Uhr in der Hochwaldhalle in Horath.