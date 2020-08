Gemeinschaft : Bürgerprojekt: Arbeiten am Rundwanderweg sind abgeschlossen

Wittlich-Lüxem (red) Der Dorfverein Lüxem hat sich im Rahmen eines ehrenamtlichen Bürgerprojektes mit dem vor einigen Jahren ausgewiesenen Wanderweg rund um Lüxem befasst. Zu den noch in 2019 durchgeführten und von der Leader Aktionsgruppe Mosel geförderten Maßnahmen gehören die Überarbeitung der Hauptroute, die Erneuerung der Beschilderung und die internetbasierte Digitalisierung der Route.

Besonders viel Arbeit steckten die Mitglieder des Dorfvereins in die Renovierung der am Dorfrundweg platzierten Ruhebänke. Diese wurden einzeln abgebaut, Holz- und Metallteile überarbeitet und wieder aufgebaut und zum Teil aber auch vollständig erneuert. In den vergangenen Wochen haben die Vereinsmitglieder Hinweisschilder und Informationstafeln sowie eine Sitzgruppe an der Schutzhütte im Steinbruch montiert. Der nun vollständig fertiggestellte etwa neun Kilometer lange Rundwanderweg, der am nördlichen und südlichen Ende die Ortslage Lüxem tangiert, bietet sich für Outdoor-Aktivitäten an und die Möglichkeit den Ort und das nähere Umfeld besser kennenzulernen. Anregungen für Verbesserungen oder Nebenrouten sind willkommen und können per E-Mail unter dorfverein.luexem@t-online.de an die Vorstandsmitglieder gerichtet werden.