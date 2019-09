Partei : Bürgersprechstunde der CDU in Wittlich

Wittlich (red) Der CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Bleser bietet am Freitag, 20. September, ab 17 Uhr in Wittlich im Bürgerbüro der CDU eine Bürger-Sprechstunde an. Eine Terminabsprache ist unter Telefon 06571/91260 möglich.