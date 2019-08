Information : Ampiron bietet Sprechstunden an

Ampiron bietet Sprechstunden an

Cochem/Wittlich (red) Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für die Verstärkung der Hochspannungsleitung zwischen Koblenz und Bitburg den Planfeststellungsantrag bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord eingereicht.

In Bürgersprechstunden beantworten Mitarbeiter des Unternehmens den Bürgern Aufbau und Struktur der Unterlagen.

Am Mittwoch, 14. August, findet eine Bürgersprechstunde von 13 bis 16 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem statt. Am Donnerstag, 15. August ist eine Sprechstunde von 14 bis 17 uhr im Stadthaus Wittlich.