Gesundheit : Bürgerstiftung Bernkastel-Kues dankt ehrenamtlichen Helfern in den Teststationen

Bürgerstiftung Bernkastel-Kues dankt ehrenamtlichen Helfern in den Teststationen

Bernkastel-Kues (red) Mehr als 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Vereinen und Verbänden haben die Corona-­Test­stationen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues seit Anfang April beispielhaft unterstützt.

Darunter waren Rettungshundestaffel, Malteser-Hilfsdienst, Feuerwehren der Verbandsgemeinde, Apothekenhelferinnen der Cusanus-Apotheke, der Einhorn-Apotheke sowie die Pflegedienste Becker, Benz, Heinisch & Karl, Klein und Lano. Insgesamt gab es rund 5200 Tests in circa 3500 geleisteten Stunden. Be­eindruckt von diesem außergewöhnlichen Engagement, überreichte die Bürgerstiftung Bernkastel-Kues jedem Helfer eine personalisierte Magnum-Flasche Wein und eine Urkunde als Dankeschön. Das Foto zeigt die Übergabe in der Teststation in Maring-Noviand. Foto: Bürgerstiftung Bernkastel-Kues