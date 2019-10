Wittlich-Wengerohr : Spielplatzparty im Mehrgenerationendorf

Der neue Spielplatz in St. Paul wurde schon am Tag der Eröffnung gut angenommen. . Foto: TV/Simon Beickler

Wittlich-Wengerohr Der Bürgerverein „Miteinaner in St. Paul“ hat die Freizeiteinrichtung geplant und umgesetzt.

Der neue Spielplatz im Mehrgenerationendorf St. Paul war eröffnet, da wurde er auch schon von den Kindern in Beschlag genommen, denn der Andrang beim Spielplatzfest, war groß. Rund 40 Kinder unterschiedlicher Altersklassen kamen mit ihren Eltern vorbei. „Auch Freunde von Eltern und Kindern kamen ganz spontan“, erzählt Roswitha Herres, Vorsitzende des Bürgervereins „Miteinander in St. Paul“. Das habe dazu geführt, dass eine große Gruppe die Eröffnung zusammen gefeiert habe. Die Idee dazu kam dem Bürgerverein, das Projekt wurde dann zusammen mit einer Gruppe interessierter Eltern vorbereitet.

Ursprünglich war die Eröffnung schon vor den Sommerferien geplant, aber mehrere Hürden sorgten für Verzögerung. Ausschlaggebend war das Wetter. Herres erklärt, dass schlechtes Wetter dafür gesorgt habe, dass der Rasen nicht so gewachsen sei, wie es geplant war. Der Spielplatz wurde von der Grundstücksentwicklung St. Paul GmbH geplant und gebaut. Nach der Fertigstellung wurde er in das Eigentum der Stadt Wittlich übergeben. Eine große Spielzeugkiste wurde im Rahmen der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit der Mitarbeiter von Dr. Oetker angeschafft und installiert. Den Inhalt haben die Kinder an der Eröffnung ausgiebig getestet. Zu den Kosten des Projektes wollte sich Herres nicht äußern. Allerdings ist bekannt, dass die creatio Management und Beratungsgesellschaft mbH und der Ortsbeirat Wengerohr das Fest mit Geldspenden unterstützt haben.

Die Spielplatzparty wurde von Simon Beickler eröffnet, der an dem Tag die Leitung übernahm. Er begrüßte auch die Kinder vom Kinderheim „Haus Bergfried“ und ihre Erzieher. Pater Huning, der auf Wunsch der Kinder den Platz mit den Spielgeräten segnete, und Anja Vollmer, als Vertreterin für den Ortsvorsteher von Wengerohr und die Stadt Wittlich, waren ebenfalls vor Ort. Es gab viele Angebote: Eine Spielplatz-Olympiade bestand aus vier Stationen, die Teams bekamen Punkte und Stempel, und am Ende wurde jedes Kind mit einer Medaille belohnt. Das Highlight des Tages war die Popcornmaschine, an der die Gäste sich bedienen konnten. Am späten Nachmittag spendierte der Bürgerverein den Kindern noch ein Eis aus einem Eiswagen. Auf einer Holzplatte haben die Gäste ihre Hand- und Fingerabdrücke verewigt. So können sich alle Teilnehmer noch lange an den Tag erinnern. Das Fazit ist positiv: „Die Kinder hatten viel Spaß und es war ein richtig gelungenes Fest“, sagt Herres.