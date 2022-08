Gute Stimmung : Geballte Rock-Power beim „Bullenhitze“-Festival in Salmtal

Geballte Rock-Power beim „Bullenhitze“-Festival in Salmtal

Salmtal Rund 2000 Besucher ließen sich im Salmtalstadion am Wochenende ordentlich einheizen. Mit am Start waren unter anderem die Coverband „Alex im Westerland“ und die Newcommer-Rockband „James‘ Mum“ aus Düsseldorf.

Leise Töne suchte man am Wochenende beim „Bullenhitze“-Festival im Salmtalstadion vergeblich. Sehr zur Freude der rund 2000 Besucher, die am Abend auf die Festival-Wiese strömten.

Festivals haben in Salmtal eine lange Tradition. Bereits in der Vergangenheit waren Open-Air-Konzerte wie das Gut-Holz-Festival immer ein Besuchermagnet gewesen. Um diese Tradition fortzuführen, rief der Verein Jugendgruppe Stierstall e.V. das „Bullenhitze“-Festival ins Leben. Der Name ist Programm, denn der Musikmix zahlreicher Cover- und Newcomer-Bands heizte allen Besuchern ordentlich ein.