Sanierung : Geld vom Staat für die Sanierung der Altricher Kirche

Altrich 30 000 Euro fließen aus dem Denkmalschutzsonderprogramm in das Projekt.

(will) Die Altricher Pfarrkirche St. Andreas steht, schon von weitem gut sichtbar, auf einer kleinen Anhöhe mitten im Dorf. In unmittelbarer Nähe von Grundschule und Kindergarten. Wegen umfangreichen Schäden muss die Kirche allerdings restauriert werden (Volksfreund berichtete am 14. November 2018). An dem fast 145 Jahre alten Gebäude lösten sich Fugenmaterial und Sandsteinteile. Die Teile der Fassade platzen ab und sind eine Gefahr für Passanten und die Kinder der Grundschule und des Kindergartens, die neben der Kirche spielen. Zur Behebung der Schäden müssen lose Mauerteile entfernt und unter Umständen durch neue Steine ersetzt werden. Rund fünf Kilometer Fugen, so die Schätzungen, müssen ausgekratzt und erneuert werden.Die Kosten liegen bei mehr als einer Millionen Euro, getragen von Bistum und Pfarrgemeinde. Darüber hinaus will man Spender und Sponsoren gewinnen, um die Sanierung zu finanzieren. Jetzt unterstützt auch der Bund die Sanierung der Pfarrkirche St. Andreas in Altrich mit 80 000 Euro, wie der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder nach der Sitzung des zuständigen Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag bekanntgab. Das Geld stamme aus dem Denkmalschutzsonderprogramm IX für 2020, so der Christdemokrat. Patrick Schnieder freut sich sehr über die Entscheidung des Ausschusses, wie es in einer Pressemitteilung heißt: „Das sind wirklich gute Nachrichten für die Gemeinde St. Andreas. Das Sanierungsprojekt in Altrich wird mit Bundesgeldern unterstützt, der Einsatz hat sich gelohnt.“