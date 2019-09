Hoher Besuch : Bundespräsident zu Gast im Nationalpark Hunsrück-Hochwald

18.09.2019, Rheinland-Pfalz, Erbeskopf: Die Malu Dreyer (l-r, SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Harald Egidi, eiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, besichtigen das Moor Thranenweier am Erbeskopf. Der Bundespräsident besucht Rheinland-Pfalz. Auf dem Programm stehen der Nationalpark Hunsrück-Hochwald, eine Schifffahrt auf der Mosel von Traben-Trarbach nach Bernkastel-Kues, der Besuch St. Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, und der Abendempfang Schloss Lieser. Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit. Foto: picture alliance/dpa/Harald Tittel

Hilscheid/Börfink (red) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine 180 Diplomaten im Gefolge (der TV berichtete am Donnerstag) hatten ein umfangreiches Programm im Kreis Bernkastel-Wittlich zu absolvieren. Auch der Nationalpark Hunsrück-Hochwald stand auf dem Programm.

Unter anderem besichtigte Steinmeier gemeinsam mit Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, und Harald Egidi, dem Leiter des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, das Moor Thranenweier am Erbeskopf. Dort befindet sich ein kurzer barrierefreier Rundweg mit einem rollstuhlgeeigneten Steg ins Moor. Am Thranenweiher, so geht die Sage, soll einst die schöne Krienhild aus dem Nibelungenlied um ihren Siegfried geweint haben. Außerdem ging es unter anderem nach Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach und Lieser. Foto: dpa/Harald Tittel