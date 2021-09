Simmern Bundestagswahl: Michael Maurer (SPD) will sich für gleiche Lebensverhältnisse für Stadt- und Landbewohner einsetzen.

„An der SPD führte kein Weg vorbei“, berichtet Michael Maurer. Er stammt, wie er sagt, aus einem sozialdemokratischen und gewerkschaftlich geprägten Elternhaus, in dem Hilfe und Unterstützung für Menschen, denen es schlechter ging, gelebt und vorgelebt wurde. Die politischen Vorbilder des gelernten Journalisten waren seinerzeit Zeit Willy Brandt und Helmut Schmidt. So ist er im April 1976 in die SPD eingetreten.

Für die Landesliste seiner Partei steht er auf Platz 12. Für den Wahlkreis 200 will er grundsätzlich dafür sorgen, dass in den ländlichen Gebieten in den wichtigsten Bereichen, gleichwertige Lebensverhältnisse wie in urbanen Regionen geschaffen werden. Als Beispiele führt er die Digitalisierung, die Versorgung mit Wohnraum sowie eine umfassende Gesundheitsvorsorge und gute Pflege im Alter an. Bei der Digitalisierung sind ihm die Beseitigung von Funklöchern im Mobilfunk und flächendeckendes Internet ein wichtiges Anliegen. „Damit schaffen wir auch Grundlagen für den Ausbau der Wirtschaft und sorgen so für neue Arbeitsplätze in unserer ländlichen Region“, sagt Maurer. Dazu ist bezahlbarer und anständiger Wohnraum in ländlichen Regionen eines seiner Themen. „Attraktiver Wohnraum stoppt die Landflucht auch im Wahlkreis 200.“ Nachholbedarf sieht er auch bei der Gesundheitsversorgung und Pflege, die aus seiner Sicht nicht vom Geldbeutel abhängig sein dürfe und die in staatliche Hände gehöre – ähnlich wie die Bildung.