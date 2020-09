Medizinische Versorgung : Bundeswehr übernimmt Einlasskontrolle  in Zeller Klinik

Bundeswehr übernimmt Einlasskontrolle in Zeller Klinik

Zell Im Eingangsbereich des Zeller Krankenhauses bietet sich Besuchern und Patienten derzeit ein ungewöhnlicher Anblick: Den Einlass ins Klinikum Mittelmosel regeln aktuell täglich von montags bis freitags zwei Bundeswehr-Soldaten.

Die Besuchsbeschränkungen, die im Klinikum seit Beginn der Corona-Pandemie gelten, haben die Mitarbeiter zunehmend vor Herausforderungen gestellt: Besuchsgrund erfragen, Besucherdaten erfassen, Patientenströme lenken und alles neben der alltäglichen Arbeit. Darum wendete man, so teilte das Klinikum mit, sich hilfesuchend an die Kreisverwaltung Cochem-Zell, die sich der Bitte sofort annahm und einen Antrag bei der Hunsrück-Kaserne in Kastellaun stellte. Die erbetene Unterstützung ließ nicht lange auf sich warten.