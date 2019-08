Bildung : Bundesweite Lese-Aktion startet in Morbach

Bundesweite Lese-Aktion startet in Morbach

Morbach Die Eröffnungsveranstaltung des bundesweiten Leseförderprojektes „Deutschlands Kinder lesen ein Buch“ findet am kommenden Montag, 26. August, ab 10 Uhr mit knapp 600 Schülern in der Baldenauhalle statt.

Für die Auftaktveranstaltung haben sich die Organisatoren ein witziges, kurzweiliges, intensives Programm ausgedacht, in dem es (neben einem originellen Lesespiel und einigen weiteren Überraschungen) tatsächlich zum offenen Austausch der Kinder mit der Ministerpräsidentin kommen wird.

Der Veranstaltungsort ist kein Zufall: Das zu lesende Buch, um das es in diesem Jahr bei der Aktion geht, hat der aus Morbach stammende Autor Stefan Gemmel geschrieben. Es heißt „Marvin – Das Buch aus Feuer und Freundschaft“ und handelt vom Einhorn Marvin ud der Elfe Ella, die sich zusammentun, um ihre Welt zu retten. Das Buch hat an diesem Tag Premiere und wird in Morbach vorgestellt.