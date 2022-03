Einzelhandel : Räucherei und Mozzarellaküche - Das hat der neue Frischebreich im Wittlicher Bungert zu bieten

Foto: TV/Petra Willems 10 Bilder Bungert eröffnet seinen neuen Frischebereich

Wittlich Rund zwei Monate nach Baubeginn eröffnet im Bungert-Warenhaus in Wittlich der neue Frischebereich am Donnerstagmorgen. Was erwartet die Kunden?