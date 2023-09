Volksfest Großes Programm beim Bungert Oktoberfest – Knossi kommt als Stargast

Am 22. September geht es mit dem Anzapfen los und erst am 31. Oktober ist Schluss im Festzelt. Im Laufe der Wochen geben sich so einige Größen des deutschen Partyschlagers die Klinke in die Hand. Aber das ist man in Wittlich ja inzwischen schon gewohnt, wenn diese Zeit des Jahres gekommen ist. Karten für die Abende sind auf der Website des Bungert Oktoberfests erhältlich.