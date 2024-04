Mit neuen Namen Bungert-Oktoberfest in Wittlich: Das erwartet die Besucher 2024

Das Bungert-Oktoberfest ist eine Instanz in der Region. Nach Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie kamen im vergangenen Jahr wieder ungefähr 58.000 Besucher ins Zelt von Festwirt Winfried Bungert. An diesen Erfolg wolle man vom 20. September bis zum 2. November weiterhin anknüpfen, sagt Veranstalter Bungert. In diesem Jahr sind es insgesamt sieben Wochenenden, da das Festzelt nach Allerheiligen noch ein letztes Mal öffnet.