Anzügliches Erfolgsrezept Mia Julia beim Bungert-Oktoberfest in Wittlich - Darum wird‘s im Festzelt richtig voll

Schon beim Bungert-Oktoberfest 2022 sorgte Mia Julia für einen Riesenauftritt. Damals war es der vollste Abend seit Eröffnung des größten Oktoberfestes der Region, sowohl was die Menge der Zuschauer als auch den Pegel anging. Nach Stunden des musikalischen Vorspiels mit DJ Christian Schall sorgt die Königin der Malle-Musik schließlich für den Höhepunkt des Abends. Die Stimmung kochte als Mia Julia gegen 23 Uhr die Bühne betrat und die Feierlustigen in Ekstase versetzte. Auch an diesem Freitag ist in Wittlich mit ähnlichen Szenen zu rechnen, wenn die Partyschlager-Queen erneut mit DJ Kollege Christian Schall auflegt. Aber warum ist Mia Julia eigentlich so erfolgreich?