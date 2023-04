Vorverkauf gestartet Viel Bewährtes, Neues und ein Abschied: Bungert-Oktoberfest geht in die 31. Auflage

Das Programm: An sechs Wochenenden vom 22. September bis 31. Oktober kann in Wittlich an insgesamt 21 Tagen im Festzelt im Industriegebiet gefeiert werden. „Wir behalten auch beim 31. Oktoberfest die bewährte Mischung von Mallorca-Feeling und Party-Bands aus der Oktoberfest-Szene“, sagt Festwirt Bungert. Zudem gebe man bei den Familiensonntagen acht regionalen Musikvereinen wieder eine Bühne für traditionelle Blasmusik. Ein Highlight: der Auftritt von Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten, die am 3. Oktober im Wittlicher Festzelt auftreten (Beginn 15 Uhr, Einlass 13.30 Uhr). „Normalerweise treten sie nur in den großen Konzerthäusern Europas auf“, sagt Hermann Lewen, dazu gehöre zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg. „Der Auftritt in einem Zelt ist die große Ausnahme.“ Für den Auftritt von Hutter und seinen Musikanten gebe es einige Stuhlreihen direkt vor der Bühne, die anderen Besucher würden an den Festzelt-Tischen Platz finden.