20 Maßkrüge Bier in einer Minute Wie das Oktoberfest in Wittlich hinter den Kulissen funktioniert

Um 13 Uhr am Freitagnachmittag beginnt Thomas Hoffmanns Arbeitstag beim größten Oktoberfest in Rheinland-Pfalz. Er ist seit vielen Jahren der Küchenchef beim Bungert Oktoberfest in Wittlich, und gegen 16 Uhr haben er und seine zwei Kollegen, die ihn bei den Vorbereitungen unterstützen, schon einiges geleistet: die ersten Schnitzel sind bereits plattiert, gewürzt, paniert und werden in riesigen Pfannen vorgebraten. Goldbraun, die Panade luftig werden sie im frischen, heißen Frittierfett geschwenkt, bevor sie abends von den Besuchern verspeist werden. Das Fleisch kommt, wie Winfried Bungert betont, selbstverständlich aus der eigenen Metzgerei.