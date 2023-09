Partyreihe Super Stimmung im 125 Meter langen Festzelt: Das Wittlicher Oktoberfest läuft

„Ozapft is“: Mit wenigen Hammerschlägen auf die Messing-Zapfhähne hat Bürgermeister Joachim Rodenkirch die ersten Bierfässer des Oktoberfests angestochen. Die kommen von den zwei großen Brauereien Bitburger und Paulaner. Der Inhalt der ersten Fässer wurde als Freibier unter den Gästen verteilt. Viele geladene Gäste kamen in das wohl größte Oktoberfestzelt außerhalb von Bayern. So beschrieb Michael Schneider von Paulaner die Wittlicher Arena. Und in der Tat: Sie ist imposant.