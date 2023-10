Partyreihe Oktoberfest mit Glück auf der Bühne: Es wird weitergefeiert

Sie werden nicht müde zu feiern, die Fans beim Oktoberfest in Wittlich. Zu Tausenden waren sie an den vergangenen drei Wochenenden in das weiß-blau geschmückte Festzelt geströmt. Und jetzt taten sie es wieder. Das Programm war auch wieder prall gefüllt mit Stimmungskanonen, wie sie die Oktoberfestgemeinde sehen und hören will.