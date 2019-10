Veranstaltung : Oktoberfest: Festwirt zieht positives Fazit

Extra

Ein alter Bekannter wird am Freitag, 18. Oktober, die Besucher begeistern wollen: Jürgen Drews. Unterstützt wird er von der Band Bayrische Music Power. Das sechste Wochenende (25. und 26. Oktober) ist den Publikumslieblingen der vergangenen Jahre, Aischzeit, vorbehalten. Außerdem spielt die Band am 31. Oktober. Den Abschluss machen am 2. November die Dorf­rocker.